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  3. 18 Aralık 2020 19:00

Hulusi Akar: Gerilim olmaması için her türlü tedbiri alıyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Hulusi Akar: Gerilim olmaması için her türlü tedbiri alıyoruz
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Bugün oldukça yoğun bir program uyguladık, önemli görüşmeler yaptık ve bunların sonuçları gerçekten son derece yapıcı, somut oldu." ifadelerini kullandı.

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