Hulusi Akar: Gerilim olmaması için her türlü tedbiri alıyoruz

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Bugün oldukça yoğun bir program uyguladık, önemli görüşmeler yaptık ve bunların sonuçları gerçekten son derece yapıcı, somut oldu." ifadelerini kullandı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol