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  3. 15 Mayıs 2018 18:42

Husiler Suudi Arabistan'ı vurdu !

Yemen basını İran destekli Şii Husilerin Suudi Arabistan'ın Kral Faysal Askeri Üssü'ne füze saldırısı yaptıklarını duyurdu.

Husiler Suudi Arabistan'ı vurdu !
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Yemen basını, İran destekli Şii Husilerin Suudi Arabistan'ın Cizan kentindeki Kral Faysal Askeri Üssü'ne roket saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'ın Cizan kentindeki Kral Faysal Askeri Üssü'ne roket saldırısı düzenlediği bildirildi.

Yemen medyasında yer alan haberlere göre, Husiler Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki liman şehri Cizan'da bulunan Kral Faysal Askeri Üssü'ne roket attı.

Husiler, son aylarda Suudi topraklarına yönelik füze saldırılarını yoğunlaştırdı. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, 2015'ten bu yana Yemen'de Husilere karşı operasyon düzenliyor.

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