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  3. 08 Nisan 2020 22:17

İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit ettiği öne sürülen T.G. gözaltına alındı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mart'ta İmamoğlu'nun mail adresine gönderilen ve tehdit içerdiği belirtilen maille ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüphelinin Ankara'da ikamet eden T.G. olduğunu belirledi.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının dijital malzemelerine ise incelenmek üzere el konuldu.

T.G. işlemlerin ardından İstanbul'a getirilecek.

NE OLMUŞTU?

T.G, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm" ifadelerini içeren e- posta ile tehdit etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan İmamoğlu açıklamasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan İmamoğlu açıklaması

 

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