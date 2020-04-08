İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan İmamoğlu açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik tehdit e-postasına ilişkin işlem yapılmadığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu ifade edildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları tarafından 28 Mart’ta yapılan suç duyurusundan sonra Başsavcılık tarafından “Acele iş” başlığı altında soruşturma defterine kaydedildiği belirtildi. 30 Mart’ta da İstanbul emniyetine yazı gönderilerek şüphelinin yakalanması talimatı verildiği belirtilen açıklamada “Şüpheli T.G’nin adresinin tespit edilerek yakalanması, şüphelinin cep telefonu, bilgisayar veya sosyal medya kullanımına uygun dijital materyallerine el konulması” işlemi uygulanması için soruşturma başlatıldığı vurgulandı. Açıklamada, şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun e-posta adresine 27 Mart tarihinde “Lütfen oku. Yoksa başına çok büyük felaket gelecek” başlıklı bir ileti gelmişti.

Tehditlerle dolu e-postada şu ifadeler yer aldığı öğrenilmişti: “Bak İmamoğlu Ekrem denen zavallı senin kanını akıtır sana içiririm! Bunu kayıtlara geçsin diye yazıyorum istediği şekilde şikayetçi olma vs. hakkın var. Senin kanını akıtır sana içiririm! Haddini bilmeyi ya öğreniyorsun ya da o boynunu kırıp kafa derini yüzüp ayağıma paspas yapıyorum. Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm.”

Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, e-postayı atan T.G. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 28 Mart'ta suç duyurusunda bulundu, Emniyet birimlerine de bildirilerek, şikayetçi olmuştu. Avukatlar ayrıca şüphelinin Ankara'da ikamet ettiğini belirtmişti.