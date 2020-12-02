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  3. 02 Aralık 2020 19:29

İBB bugün İstanbul’da bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bugün 199 kişinin bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

İBB bugün İstanbul’da bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
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Ülke genelinde koronavirüs kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artmaya devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı da İstanbul’da hayatını kaybedenlerin sayısını açıklamaya devam ediyor. Son olarak İstanbul’da bugün 434 kişinin hayatını kaybettiği; ölümlerin 199’unun bulaşıcı hastalık kaynaklı olduğu açıklandı.

NE OLMUŞTU?
Dün İstanbul’da 188 kişinin bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanırken Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs tablosunda ülke genelinde 190 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

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