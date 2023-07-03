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İBB görevlilerine saldırıda istenen cezalar belli oldu

İBB görevlilerine saldırıda istenen cezalar belli oldu
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İstanbul Üsküdar'da kaçak kafe yıkımı sırasında İBB görevlilerine saldırıyla ilgili hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kaçak kafe yıkımı sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten ve İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli ile İBB görevlilerini darbeden saldırganlar hakkında açılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gülten ve Başelli yanlarında görevli zabıta çalışanları ile beraber Mimar Sinan Mahallesi Harem sahilinde bulunan bir işyerinin yıkımı için gittikleri anlatıldı. İddianamede, İBB görevlilerinin işyerinin fotoğraflarını çektikleri sırada sanıklar M.T. ve C.Ç.'nin görevlilerin yanına geldikleri ve iki grup arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışma sırasında orada bulunan iki kafenin çalışanlarının da tartışmaya dahil oldukları aktarıldı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü, sanık A.Ş.'nin İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten'in gözüne ve burnuna yumruk vurmak suretiyle kemik kırılması şeklinde yaralanmasına neden olduğu iddianamede yer aldı.

DİĞER SALDIRGANLARA 4 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık A.Ş.'nin "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 2 yıl 11 aydan 10 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Diğer sanıklar C.Ç., B.E., F.A., G.Ö. ve H.T. hakkında ise "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ayrı ayrı 8 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DHA

Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediye ramazan gülten
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