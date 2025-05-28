İBB soruşturmasında etkin pişmanlık tahliyesi daha
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun birçok projede ortağı olduğu iddia edilen bir inşaat firmasının hissedarlarından olan Seyfi B., etkin pişmanlık kapsamında ifade verdikten sonra ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda yeni bir gelişme yaşandı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren iş insanı Seyfi B. tahliye edildi.
Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Beyaz İnşaat'ın hissedarlarından Seyfi B., etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi, tahliye edildi.
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