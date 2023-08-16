İbrahim Murat Gündüz: Efsane Beach Sole Mare Güvenirliliğini Yitirdi!

İzmir'in Çeşme ilçesinde, ünlü Aya Yorgi mevkiinde yer alan Sole Mare Beach Club'ta geçtiğimiz pazar günü yaşanan silahlı saldırı, güvenlik zafiyetinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Otomatik silahlı saldırganlar tarafından düzenlenen bu saldırı, işletme güvenliğinin aslında ne kadar güvensiz ve tehlikede olduğunu gösterdi.

İbrahim Murat Gündüz'ün sözleri, olayın ciddiyetini vurguluyor. Gündüz, "Olayın spontone geliştiğine inanmıyorum, planlı bir hareket, hiç kimse aracında akrep türü veya uzi türü silahla gezmez, ancak tetikçiler bu tarz silahları bir eylemde kullanmak için bulundurur" diyerek, olayın rastgele değil, önceden planlanmış bir eylem olduğunu ifade ediyor. Bu noktada, güvenlik personelinin profesyonellik gerektirdiği gerçeği önem kazanıyor. Gündüz, işini bilmeyen silah tecrübesi olmayan kişilere güvenlik işlerinin yaptırılmasının zafiyet yarattığına dikkat çekiyor.

Silahlı saldırının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İbrahim Murat Gündüz'ün güvenlik kameraları ve KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) üzerinde yaptığı vurgu, polisin saldırganları yakalamak için iğneyle kuyu kazarcasına detaylı bir inceleme yaptığını gözler önüne seriyor. Ekipler, saldırganların kullanmış olduğu aracın plakasını tespit etti ve bu sayede olayın daha iyi aydınlatılmasına olanak sağladı.

Gündüz'ün işsiz sporcuların güvenlik görevlerinde istihdam edilmesi gerektiği yönündeki düşüncesi, olayın güvenlik boyutuna odaklanıyor. Soruşturma, saldırganların aracını kiralayan ve suç geçmişi bulunan bir kişinin gözaltına alınmasıyla ilerledi. Bu aşamada da İbrahim Murat Gündüz'ün profesyonel ve eğitimli güvenlik personelinin önemini vurgulayan ifadeleri dikkat çekiyor.

Polis, saldırganları yakalamak için yoğun çaba sarf etti. Saldırganların kaçış rotasını takip ederek Alaçatı'ya geri döndükleri belirlendi. Bu noktada İbrahim Murat Gündüz'ün "Eğitimsiz adamdan güvenlikçi olmaz" sözleri anlam kazanıyor. Saldırganlar, polis operasyonlarına rağmen yakalanmaktan kaçmayı başardılar ve farklı araçlara geçerek izlerini sürdüler.

Saldırganların son çare olarak silahları bir çöp konteynırının yanına bıraktıkları belirlendi. İşte bu aşamada Gündüz'ün "İyi bir sporcu 10 saniye içerisinde saldırganı etkisiz hale getirir" sözleri özellikle dikkat çekiyor. Polis ekipleri, akrep olarak bilinen seri atış özelliğine sahip makineli tabanca ve normal bir tabanca gibi tehlikeli silahları saldırganların terk ettiği alanda buldu. Saldırganların suç geçmişinin olmadığı bilgisi, Gündüz'ün profesyonellik gerektiren güvenlik konusundaki endişelerini bir kez daha öne çıkarıyor.

Sonuç olarak, Sole Mare Beach Club'da gerçekleşen silahlı saldırı olayı, güvenlik zafiyetinin ne kadar önemli ve ciddi bir konu olduğunu gözler önüne seriyor. İbrahim Murat Gündüz'ün düşünceleri, bu tür olayların önlenmesi ve güvenliğin sağlanması adına daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguluyor

https://www.haber3.com/guncel/ibrahim-murat-gunduz-yigit-er-meydaninda-belli-olur-spikerden-skandal-sozler-haberi-6143666