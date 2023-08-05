İbrahim Murat Gündüz: ''Yiğit Er Meydanında Belli Olur! Spikerden Skandal Sözler...''

Antalya Kemer'de yapılacak olan profesyonel Kick Box organizasyonu öncesi gerçekleştirilen basın toplantısı büyük bir skandala sahne oldu.

Milli sporcu Melis Nazlıcan Talun'un rakibi, aynı zamanda matematik öğretmeni olan Fatma, daha önce birkaç kez amatör maçta Melis'e yenildiği bilgisini paylaştı. Ancak, tam da bu noktada spor yatırımcısı ve iş adamı İbrahim Murat Gündüz devreye girerek, sporcu Melis Nazlıcan Talun'a yapılan aşağılamaya karşı güçlü bir cevap verdi.

Toplantıda sunucu tarafından Melis'in rakibine yöneltilen, "Siz matematik öğretmenisiniz, Melis'i kastederek acaba ona öğretecek bir şeyiniz var mı?" şeklindeki soru tüm spor camiasını şaşkınlığa uğrattı. Bu çirkin ve saygısız soruya karşılık İbrahim Murat Gündüz, kısa bir süreliğine sessiz kalsa da daha sonra sert bir dille tepki gösterdi.

Gündüz, sporcuların alın teri ve emeklerinin saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak, sporun ruhuna aykırı olan böylesine aşağılayıcı davranışlara tahammül edilemeyeceğini belirtti. Sporcuların spor alanında başarıları ve yetenekleriyle öne çıkmaları gerektiğini, kişisel özelliklerinin ve mesleklerinin maç sonuçlarını etkilememesi gerektiğini hatırlattı.

Gündüz, sinirli bir şekilde cevap vererek, "Biz üniversite sınavına hazırlanmıyoruz, matematik öğrenmeye gelmedik. Onun bize öğretecek bir şey yok ama bizim rakibimize öğretecek çok şeyimiz var. Konu matematiksel maçın sonunda skora baksınlar" dedi.

İbrahim Murat Gündüz'ün sert ve kararlı tavrı, spor camiasında yer alan tüm paydaşlar tarafından takdirle karşılandı. Sporcuların yanında durarak onları her türlü olumsuz etkileşimden koruma kararlılığı, Türk sporunun geleceği için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Spor dünyasında sporculara olan saygının ve sportmenliğin önemine dair verilen bu güçlü mesaj, spor camiasında olumlu bir etki yaratacağına inanılıyor.