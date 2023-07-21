İbrahim Murat Gündüz: Spora Yaptığı Maddi ve Manevi Desteklerle Yıldızlaşıyor!

Geleneksel Türk sporları güreş ve toplumsal olarak en popüler spor dalı olan futbol, Türkiye'de spor denilince akla ilk gelenler arasında yer alıyor. Ancak Türk sporcular, birçok spor dalında üstün başarılar elde edebilecek potansiyele sahiptir.

Peki, Türk sporunun başarılı olduğu spor dalları nelerdir ve bu sporlar için destek nasıl sağlanabilir? İşte bu soruların cevaplarıyla birlikte, geleneksel ve dövüş sporlarına olan destekleriyle bilinen İbrahim Murat Gündüz'ün hikayesi.

İbrahim Murat Gündüz kimdir?

Ben, İbrahim Murat Gündüz olarak kökenleri Adana'ya dayanan biriyim ve 2011 yılında işlerimi Ankara'ya taşıdım. Belediyelerle araç kiralama alanında çalışıyor ve SMD filo firmasının yanı sıra başka birkaç firmayı da sahibi olarak yönetiyorum.

Maddi ve manevi olarak sporculara olan desteğim ve adımın sıkça anılması, gençlik yıllarımdan beri süregelen bir spor ilgisinden kaynaklanmaktadır. Gençlik dönemimde kyokushin ve shotookan gibi spor dallarını icra etmekteydim. Ancak hayatın getirdiği şartlar nedeniyle 1. Dan seviyesine ulaştıktan sonra sporu bırakmak zorunda kaldım. İş hayatına atılarak ticari anlamda kendimi geliştirdim. Bu süre zarfında, dünya çapında tanınan World Shotokan Karete Federasyonu'nu (Wskf Federasyonu) Türkiye'ye getirmek için Cumali Sarıdoğan sensei ile birlikte çalıştık. Ayrıca, genç ve başarılı sporcularla ilgilendiğim için spor camiasında "genç sporcuların abisi" olarak anılmaktayım. Bunun yanı sıra, Türkiye Muay Thai federasyonunda profesyonel şube başkan yardımcılığını da üstlenmiş bulunmaktayım.

Ülkemizde birçok spor dalı, sponsor eksikliği nedeniyle hak ettiği önemi görememekte ve antrenmanlar için gerekli bütçeler sağlanamamaktadır. Ben ise iş hayatındaki başarımın yanı sıra spora olan desteğimi de önemli bir hedef olarak belirledim. Özellikle genç sporcuların önünü açmak ve sporun gelişimine katkı sağlamak amacıyla maddi desteklerde bulunuyorum. Federasyonlara ödenecek maç ücretlerini sporculara sağlayarak maddi olanakları kısıtlı genç sporcuların yarışmalara katılımını sağlamayı hedeflemekteyim. Aynı zamanda, spor ekipmanları ve gıda takviyeleri gibi ihtiyaçları karşılamak için de çaba gösteriyorum. Amacım, genç sporcuların bilimsel olarak desteklenmelerini sağlayarak sporu hayatlarına kazandırmak ve başarılı bir spor kariyeri yapmalarını sağlamaktır.

Spor dallarının sponsor ve belediye desteği konusunda yeterli olup olmadığına ilişkin görüşünüz nedir? Benim görüşüme göre, spor dallarının sponsor ve belediye desteği genellikle yetersiz kalmaktadır. Belediyelerin spor ve sporculara yönelik destekleri etkileri bakımından yetersiz kalabilmektedir. Sporcuların tüm ekipmanlarını ve spor kulüplerinin gidiş-geliş ücretlerini satın almalarını talep etmek, sporcular için ekonomik bir zorluk oluşturabilmektedir. Bu nedenle, belediyelerin sporcuların ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamaları gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca, başarılı sporculara ödüller verilmesi, onların motive olması ve spora olan bağlılıklarının artması açısından önemlidir. Bu konuda maliye bakanının da spora ve sporculara daha fazla ödenek sağlaması gerektiğini düşünüyorum.

Muay Thai alanına olan özel ilginizle ilgili olarak, geçtiğimiz sene Muay Thai'de takım halinde şampiyon olduk ve katkınız büyük oldu. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Muay Thai sporuna olan ilgim ve desteğim gerçekten büyük bir tutkuyla devam ediyor. Geçtiğimiz sene takım halinde şampiyonluk elde etmemizde, Türkiye Muay Thai milli teknik direktörü Şahin Eroğlu'nun rolü büyük oldu. Kendisi, ihtiyaç duyan sporcuları bana yönlendirerek, onların desteklenmesini sağlıyor. Sporcuların ihtiyaçlarını gidermek için elimden geleni yapıyorum ve bu sayede Türk Muay Thai sporunun gelişimine katkıda bulunabiliyorum. Şahin Eroğlu'nun profesyonel yaklaşımı ve başarı odaklı çalışması, takımımızın başarısında önemli bir rol oynadı. Bu tür sporcuların arkasında durmak ve onları desteklemek, spora olan bağlılığımı daha da pekiştiriyor.

Bir spor elçisi ödülünüz var. Uluslararası bir boyutu da var bu ödülün. Bu ödülün neden verildiğini biraz anlatır mısınız?

Evet, bir spor elçisi ödülüm var ve bu ödül uluslararası bir boyutu da içeriyor. Ödülün neden verildiğini size anlatmam gerekirse, spora ve sporculara yaptığım maddi ve manevi destekler dolayısıyla yılın spor elçisi seçildim. Bu ödüle layık görülmüş olmaktan dolayı sizler aracılığıyla herkese teşekkür etmek istiyorum. Sporcuların ve sporun gelişimi için çeşitli alanlarda destek sağlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sporun gücüyle insanların hayatlarını değiştirebileceğine inanıyorum ve bu nedenle genç sporcuların hayatlarında önemli bir rol oynamaya çalışıyorum. Ayrıca, ödülümün uluslararası boyutu da benim için çok değerlidir. Savaş mağduru Ukrayna boks milli takımına destek olmak amacıyla kapılarımızı açtık ve bir kampanya başlattık. Bu zorlu süreçte onlara yardım etmek benim için önemli bir görevdi ve bu sayede uluslararası bir dayanışma örneği oluşturmak istedim. Diğer iş insanlarının da savaş mağdurlarına destek vermelerini ve insani yardımlara katkı sağlamalarını temenni ediyorum. Sporun insanları bir araya getirebileceğine, dünya çapında insanların birbirine el uzatabileceğine inancım tam. Bu ödül, spora ve sporculara olan sevgim ve desteğimle birlikte, insana ve topluma olan sorumluluğumu da ön plana çıkarmaktadır. Umarım bu ödül, spor dünyasında daha fazla farkındalık oluşturarak, genç sporcuların ve sporun gelişimine katkıda bulunmamı sağlar. Tüm spor severlere ve sporculara sevgiyle dolu bir sporcu elçisi olmaya devam edeceğim.

İbrahim Murat Gündüz hedefleri nelerdir; gelecekle ilgili neler planlıyor?

Benim öncelikli hedefim, ISKA (Uluslararası Spor Karşılaşmaları Birliği) federasyonunu Türkiye'ye getirmek ve ülkemizde profesyonel olarak boks ve kick boks organizasyonları düzenlemektir. Aynı zamanda, mücadele sporlarının da spor loto ve spor toto gibi önemli platformlarda yer almasını sağlamayı amaçlamaktayım. Turizm ve Orman Bakanlığı ile işbirliği yaparak yabancı sporcuların Türkiye'ye kampa gelmelerine olanak sağlamak da öncelikli hedeflerim arasında yer almaktadır. Sporculara ve sporun gelişimine el uzatılması gerekenlerin, iş adamlarının da bu konuda katkı sağlamalarını teşvik etmek istemekteyim. Böylece, sporun desteklenmesi için vergiden ödenek olarak düşmelerini de hedeflerim arasına koymaktayım. Sporun içinden gelen biri olarak, sporculara önerilerim şunlardır:

Okullarını aksatmadan sporlarını yapmalarını teşvik ediyorum. Eğitimleri ve sporları arasında denge kurmaları, hem akademik hem de sporcu kimliklerini geliştirecek ve başarılı olmalarını sağlayacaktır. Antrenmanlarına düzenli bir şekilde katılmaları çok önemlidir. Antrenmanların sürekli ve disiplinli bir şekilde yapılması, sporcuların gelişimini destekleyecektir. Antrenmana gelmemek, ruhsal ve fiziksel olarak geride kalmalarına neden olabilir. Sporcuların hocalarının sözlerine kulak asmaları ve sözlerinden çıkmamaları gerekmektedir. Hocaların tecrübesi ve bilgisi, sporcuların başarılarında önemli bir rol oynamaktadır. Son olarak, sporcuların gıdalarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Sağlıklı beslenme, sporcuların performansını artırır ve spor kariyerleri boyunca daha başarılı olmalarına yardımcı olur.

Bu önerileri dikkate alan sporcular, hem sporcu kimliklerini güçlendirirken hem de spor dünyasında başarıya daha yakın olacaklardır. Sporun gücüne inanarak, genç sporcuların ve sporun gelişimine destek olmak adına çaba göstermeye devam ediyorum.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Türk sporcuları, kendilerini her alanda kanıtlamış gerçekten harika sporculardır. Boks alanında Busenaz Sürmeneli'nin olimpiyat şampiyonu olması ve Busenaz Çakıroğlu'nun olimpiyat ikincisi olması, bu sporcuların ne denli başarılı ve yetenekli olduklarının bir göstergesidir. Ancak, sadece bu iki sporcu değil, ülkemizin birçok sporcusu dünya şampiyonlukları elde ederek ülkemizin gurur kaynağı oluyorlar. Bu başarılarla birlikte, Türk sporcuların yetenek ve azimleri dünya çapında tanınmaktadır. Ülkemizi ve bayrağımızı uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil ederek tüm dünyaya adeta bir spor gücü olduğumuzu gösteriyorlar. Bu nedenle, spora ve sporculara her alanda daha çok değer vermeliyiz.

Genç sporcuların yeteneklerini keşfetmeleri ve gelişmeleri için desteklemeliyiz. Onlara sağlanacak eğitim olanakları, spor altyapısının güçlenmesi ve sporun daha fazla teşvik edilmesiyle geleceğin şampiyonları yetişecektir. Spora yapılan yatırımlar ve sporculara verilen destekler, ülkemizin spor alanında daha büyük başarılara imza atmasını sağlayacaktır. Türk sporcularının başarılarıyla gurur duyarak, onların yanında olmalı ve desteklemeliyiz. Onlara olan inancımızla beraber spora ve sporculara daha çok değer vererek, ülkemizin spor alanında da dünya genelinde daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlamalıyız.