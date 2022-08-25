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İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası ilk görüntü! Hasta yatağında türkü söyledi

Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in ilk görüntüleri paylaşıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasının ardından ilk görüntüleri paylaşıldı. Tedavi gördüğü hastanede hasta yatağında Tatlıses'in 'Ağrı Dağı'ın eteğinde' türküsünü söylediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tatlıses'in menajeri Polat Yağcı sosyal medya hesabından Tatlıses'in türkü söylediği o anların videosunu, 'Allah'a Çok şükür' mesajıyla paylaştı.

İbrahim Tatlıses de kendi sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi. Tatlıses hikayesinde, "Arayan soran herkesten Allah razı olsun. Akşam restoranda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum" dedi. 

AYAĞINDA İKİ KIRIK VAR

Hastanede tetkikleri yapılan ve röntgeni çekilen İbrahim Tatlıses’in genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak bir ayağında iki kırık olduğu belirtildi.

Bu arada kazadan sonra Demet Akalın ve eşi Okan Kurt’un İbrahim Tatlıses’i ziyaret için hastaneye geldikleri görüldü.

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Etiketler ibrahim tatlıses hastane kaza
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