İçişleri Bakanlığı'ndan bir koronavirüs yasağı daha: 81 ilde başlıyor!

Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini duyurdu.

Bakan Soylu, Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşuyor. Soylu, ''Yine bu gece saat 12'den itibaren 81 vilayette kafeterya olsun, restoran olsun kesinlikle ve kesinlikle; hem canlı müzik hem de yani bir plak gibi, playback gibi müzikler yayınlanmayacaktır. 12 itibariyle sona erecektir. Genelgeyi valiliklere gönderdik, karar alacaklar ve bunu da derhal uygulamaya başlayacaklardır.'' dedi.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana 7 ay geçtikten sonra beklenen karar açıklandı. Türkiye'de ülke genelinde "meskenler hariç" olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu oldu.

Hakikaten buna ihtiyacımız var. Geçmiş dönemde yaşadığımız bir takım kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak için. İş yerlerimiz kapandı, insanlarımız evlerinden çıkamadılar. Seyahatlerimiz kısıtlandı, onun için bu tedbirleri uygulamalıyız. Yine özellikle minibüs, otobüste ayakta yolcu almak yasak. Çünkü biz bu konuda ne kadar söylersek söyleyelim, maalesef buna hala devam edildiğini görüyoruz.

Onun için ayrıştırılabilir kuralları, yönetilebilir kuralları ortaya koyup bu konuda da güvenlik görevlilerimiz gerekli adımları atacaklardır.

Yine bu gece saat 12'den itibaren 81 vilayette kafeterya olsun, restoran olsun kesinlikle ve kesinlikle; hem canlı müzik hem de yani bir plak gibi, playback gibi müzikler yayınlanmayacaktır. 12 itibariyle sona erecektir. Genelgeyi valiliklere gönderdik, karar alacaklar ve bunu da derhal uygulamaya başlayacaklardır.

Bu sabah itibariyle MLKP'den 34 kişi gözaltına alındı. Yine bu sabah DEAŞ operasyonu devam ediyor sözde emirim irtibatı olduğu 11 şüpheli yakalandı. Yine 1’i kaçıyor onun da ifadesi alınacak. Yine bu sabah DEAŞ ile ilgili 10 hedefimiz vardı 6’sını aldık.

2013'te Reyhanlı'da canımız yanmıştı. “DHKP/C Acilciler” diye sinsi planlar yapan bir örgüt. O saldırıyı yapanlardan bir tanesini terörde arananlar listesinde mavi kategoride olan Ercan Bayat'ı aldılar getirdiler.

2016'dan bugüne kadar tam 768 kişiyi ikna ederek dağdan indirdik.