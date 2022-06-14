İçme sütü üretiminde büyük düşüş

İçme sütü üretimi, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 düştü. Toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. İçme sütü üretimi, nisan ayında da düşüşünü sürdürdü. Nisan ayında yüzde 6,6 gerileyen içme sütü üretimi, ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 azaldı.

Mart ayında 125 bin 84 ton olan içme sütü üretimi ise nisan ayında yüzde 2,6 azalarak 121 bin 843 tona geriledi. İçme sütü üretimi mart ayında da yüzde 14 düşmüştü. İçme sütü üretimi ocak-nisan döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 gerileyerek toplam 498 bin 441 ton oldu.

TÜİK verilerine göre, mart ayında 858 bin 299 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı nisan ayında yüzde 0,2 artarak 859 bin 712 ton oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan ayran üretimi yüzde 40,9, tereyağı üretimi yüzde 29,8, yoğurt üretimi yüzde 9,2 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 4,6, toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,4 azaldı.

Ocak-nisan döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 49,7, ayran üretimi yüzde 29,1, yoğurt üretimi yüzde 3,7 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 5,7 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,1 azaldı.