İcralık vatandaşa ''malını satabilme'' imkanı

Abdülhamit Gül dün AK Parti grup toplantısı için geldiği Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hukuk mahkemelerinde 4 milyonun üzerinde dosya bulunduğunu anımsatan Gül, bu davaları hızlandıracak ve daha rasyonel hale getirecek birtakım çalışmalar düşünüldüğünü, pakette daha çok usul hükümlerine ilişkin düzenlemeler olacağını söyledi.

Yeni yargı paketinde ceza indirimi olmadığını da belirten Gül, “Cezaya ilişkin, ileriki paketlerde yargı reformu çerçevesinde gündemde olan konular gelebilir. Ama hukuk yargılamalarıyla ilgili, noterlik, icralara yönelik borçlunun kendi malını satabilmesi gibi birtakım vatandaş lehine olan, yargılamaları hızlandıran düzenlemeler düşünülüyor” dedi.

Ceza indirimiyle ilgili düzenlemenin Meclis’teki siyasi parti gruplarının belirleyeceği bir konu olduğunu da vurgulayan Gül, “Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek. Meclis kendi gündemine hâkim” diye konuştu.

MHP’nin ceza indirimine ilişkin teklifi anımsatılınca Gül, bu konuların siyasi partilerin iradesiyle oluşacağını, kendilerinin bir şey söyleme imkânlarının olmadığını söyledi. Bakan Gül, yargı reformunda yer alacak konuların özellikle, ‘yapanın yanına kâr kalan’ bazı hususlarla ilgili olduğunu kaydetti.

