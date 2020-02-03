İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu

İdlib'de Esed rejimine bağlı unsurlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki çatışmada 5 asker ve 1 sivil personelimiz şehit düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MSB olayın ardından yaptıkları açıklamalarda hain saldırıya karşılık verildiğini duyururken şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri belli olmaya başladı. Kahramanların yarım kalan hikayeleri ise yürekleri burktu.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli Uzman Çavuş Serkan Deprem, Esad rejiminin gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası şehit Deprem'in acı haberi, Düziçi ilçesi istiklal Mahallesi'nde ikamet eden babası Cemal Deprem'e verildi. Şehidin evi Türk bayrakları ile donatılırken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit Deprem'in ne zaman defnedileceği konusunda ise henüz açıklama yapılmadı.

BABA EVİNE ACI HABER ULAŞTI

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in Gaziantep'teki baba evine ateş düştü.

İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından hain topçu atışı saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırıda 5 asker ve 1 sivil personel şehit olurken, 7 asker de yaralandı. Saldırıda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in Gaziantep'te baba evine acı haber ulaştı. Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan Canan Abo, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, Gaziler Mahallesi'ndeki şehit evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit Özler'in cenazesinin, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

"BİZE SÖYLEMEZDİ BÖYLE ŞEYLERİ"

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan uzman çavuş Halil Demir'in Tuzla'daki aile evine şehadet haberi ulaştı. Şehidin acılı ağabeyi Mücahit Demir, "Bizim arkadaşa 'Suriye tarafına geçiyorum' demiş. Bize söylemezdi böyle şeyleri" dedi.

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan uzman çavuş Halil Demir'in şehadet haberi, Tuzla'daki aile evine ulaştı. Eve gelen askeri personel, şehidin ağabeyi Mücahit Demir'e şehadet haberini verdi. Acılı ağabeyi, akrabaları ve mahalle sakinleri teselli etmeye çalışırken, evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kardeşinin şehadet haberini almasıyla ilgili konuşan acılı ağabey Mücahit Demir, "Sabah aldım haberi. Akşam bizim arkadaşa söylemiş, 'Suriye tarafına geçiyorum' demiş. Bize söylemezdi böyle şeyleri. Sabah komutanlar, sağlık ekipleri geldi. Haber verdiler. En son bir hafta oldu görüşeli. Annem babamla konuşuyorlardı her akşam" dedi.

Öte yandan, şu sıralar Sakarya'da bulunan anne ve babanın, oğullarının şehadet haberini alır almaz İstanbul'a doğru yola çıktıkları öğrenildi. Ayrıca şehit ateşinin düştüğü eve Tuzla Belediyesi tarafından mobil destek aracı gönderildi.

ŞEHİDİN ANNESİ FENALAŞTI

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın (26) şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde oturan annesine verildi. Şehidin babasının ise kamyon şoförü olduğu ve kent dışında bulunduğu belirtildi.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İkmal Yarbay Özgür Ceritan ve beraberindeki heyet, şehidin annesi Fatma (50) ve babası Ali Orhan'ın (54) oturduğu Ece Mahallesi'ndeki eve geldi. Kaymakam Tortop ve beraberindekiler, şehidin annesi Fatma Orhan'a acı haberi verdi. Anne Orhan haberi alınca fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anne, hastaneye götürüldü. Baba Ali Orhan'ın ise kamyon şoförü olduğu ve şehir dışında olduğu belirtildi.

Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asılırken, taziye çadırı kurulması için de çalışma başlatıldı. Acı haberi duyan komşular ve ailenin yakınları da şehidin evine geldi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın bekar olduğu belirtildi. Şehidin ağabeyi Abdullah'ın (33) ise Antalya'da oturduğu kaydedildi.

GERİDE 2 ACILI EVLADI KALDI

26 yaşında evli ve 2 çocuk babası olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Kurt'un 3 yıl önce göreve başladığı ve geçici görevle Suriye'ye gittiği öğrenilirken, şehidin Gaziantep Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 136 nolu sokakta bulunan baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Uğur Kurt'un 4'ü kız ve 2 erkek olmak üzere 6 kardeş oldukları öğrenildi.