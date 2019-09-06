İDO 16 Eylül’de sonbahar tarifesine geçiyor

İDO’nun açıklamasına göre araç içi yolcu ücreti 1 liraya sabitlenecek. 15 Ocak 2019’dan beri geçerli olan fiyatlarla Pendik’ten Yalova’ya özel aracıyla seyahat eden dört kişilik bir aile, 45 dakikalık yol süresiyle 73 liraya yolculuk yapacak.

Sonbahar tarifesinde Pendik-Yalova hattında hafta içi 07:00-12:00 ve 14:00-21:00 saatleri arasında saat başı sefer tarifesiyle sefer sayısı karşılıklı 28’e çıkacak.

Yeni tarifede Yenikapı-Yalova hattında haftanın her günü 07:45-21:45 arası devam eden seferler, Yalova-Yenikapı arasında pazar günü hariç 07:15-21:45 arasında günde sekiz gidiş ve sekiz dönüş olmak üzere toplam 16 sefer olarak düzenlenecek.

Bilet fiyatları Yenikapı-Yalova seferinde yaya yolcu için 22 lira, araç içi yolcu sabit 15 lira, araç için 80 liradan başlıyor.

Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri karşılıklı artırılıyor

Bostancı-Yenikapı-Bandırma hattında seferler her gün 2:00-18:45 gidiş ve 15:30 dönüş, ayrıca hafta içi 07:45, hafta sonu 09:30 dönüş olarak düzenlendi.

Cuma-cumartesi 07:00 gidiş, cuma-pazar 19:00 dönüş olacak şekilde Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferleri ilave edilirken, sonbahar tarifesinde Yenikapı-Bursa hızlı feribot hattında her gün iki gidiş-iki dönüş karşılıklı dört sefer, Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü hattında altı gidiş-altı dönüş şeklinde karşılıklı 12 sefer şeklinde yapılacak.

Bilet fiyatları Yenikapı-Bandırma hattında yaya yolcular için 52 lira, araç içi yolcu sabit 40 lira, araçlar için 175 liradan başlıyor. Yenikapı-Bursa hattında ise bilet fiyatları yaya yolcular için 24 lira, araç içi sabit 19 lira, araçlar için 115 liradan başlarken, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa deniz otobüsü hattında ise yolculara 24 liradan başlayan fiyat seçenekleri sunuluyor.

Büyükçekmece-Bursa seferleri yıl sonuna kadar devam edecek

İDO’nun yeni sonbahar tarifesi kapsamında Eskihisar-Topçular hattında 24 saat kesintisiz doldur-boşalt sistemiyle sefer yapılmaya devam edilecek.

Ayrıca Sirkeci-Harem araba vapuru hattı seferleri hafta içi ve cumartesi yoğun saatlerde doldur-boşalt sistemi ile 23:00’e kadar, pazar günleri ise 07:00-22:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Marmara Denizi’ndeki önemli turizm merkezlerinden Avşa-Marmara Adası ve Çınarcık-Esenköy seferleri ise cuma gidiş-pazar dönüş şeklinde 27 Ekim’e kadar sürecek. 2 Ağustos itibarıyla başlayan Büyükçekmece-Bursa seferleri de yıl sonuna kadar cuma, cumartesi, pazar günleri devam edecek.