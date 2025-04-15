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İhbara giden polis memuru kalbine yenik düştü

İhbara giden polis memuru kalbine yenik düştü
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Antalya'da kavga ihbarına giden polis memuru, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinde görevli polis memuru Esat Koyuncu (51), saat 01.00 sıralarında Akkuyu Mahallesi 1334 Sokak'taki bir siteden yapılan aile içi kavga ihbarı üzerine bölgeye yönlendirildi.

Olay yerine ulaştıkları sırada Esat Koyuncu aniden fenalaştı. Durumun fark edilmesi ile sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Esat Koyuncu'nun kalp krizi geçirdiğini belirledi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Esat Koyuncu kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Esat Koyuncu'nun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Esat Koyuncu'nun cenazesi bugün Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından Adana'ya uğurlanacak. 

DHA

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Etiketler antalya kavga ihbar polis memuru kalp krizi
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