  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İki bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazete'de

İki bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazete'de

İki bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazete'de
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, iki bakanlığa atamalar yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliğine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları Adem Abanoz ve Süleyman Çökekci atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine başkontrolörlüklerine ise Hazine kontrolörleri Muhammet Aksoy ve Fatih Yetişen'in ataması yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığında vergi başmüfettişliklerine de 25 vergi müfettişinin ataması gerçekleştirildi.

Etiketler resmi gazete bakanlık atama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Enflasyona göre memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte zamlı maaş tablosu
TOGG için zorlu süreç başlıyor! 92 farklı testten geçecek
Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu: ''En üzüldüğüm şey...''
Milli elektrikli tren projesi için olay iddia
Nihal Olçok: ''Erdoğan'ın darbe olacağından haberi vardı''
Öcalan'ı sorgulayan komutan o günü anlattı
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Doların gözü faiz kararında! Piyasalar hareketlendi
Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozlarıyla olay yarattı!