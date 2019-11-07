İlayda'nın ölümü yasa boğdu

İstanbul’da Koç Lisesi’ni bitiren İlayda Yarcan, İtalya’nın Milano kentinde bulunan Bocconi Üniversitesi’nde eğitimini tamamladı.



Ardından da bir bankada staj yapmaya başladı. Stajının son haftasında da profesyonel iş teklifi aldı. Ancak Yarcan, 17 gün önce İtalya’da hayatını kaybetti. Vefatından sonra kızının cenazesini İstanbul’a getirdiklerini belirten İlayda Yarcan’ın annesi ise, İlayda’nın staj yaptığı bankanın yöneticileriyle İtalya’da 22 Kasım’da bir anma yapacaklarını belirterek kızının diplomasını da 23 Kasım’da alacaklarını söyledi.

Anne Yarcan sosyal medyadan duygulu bir paylaşımda da bulundu. Yarcan paylaşımında, “Bu küçücük yaşında Milano’da okuduğun hocaların, yöneticilerin ağladı. Koç Lisesi, camian da seni İstanbul’da bekliyor canım. Şunu bil ki seni sana yakışan şekilde uğurluyor tüm çevren meleğim. Sen rahat uyu, son nefesimize dek bizimle olacaksın. Annen, baban, ablan…” ifadesini kullandı. Yarcan’ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip toprağa verilecek.