İletişim Başkanı Altun'dan Selahattin Demirtaş'a sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisine yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Doğal Afetlerde Uluslararası İşbirliği ve Dayanışma Paneli"nde yaptığı konuşmada, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisine yönelik iddialarına yanıt verdi.

"O ALÇAK TEHDİTLERİNİZLE BİZİ YILDIRAMAZSINIZ"

Yalanlarla mücadele ettikçe söz konusu kesimlerin kumpas kuramadığını, kitleleri istedikleri gibi maniple edemediğini, bunu yapamayınca da kurumları karalamaya, itibarsızlaştırmaya giriştiklerini anlatan Fahrettin Altun "Hedef gösterme ve tehdit etme noktasına kadar vardırdıkları bu habis tutumu, ne yazık ki dün bir kez daha şahsıma yönelik olarak ortaya koydular. 6-8 Ekim olaylarında masumları katlettiren eli kanlı PKK destekçisi, bizi fütursuzca tehdit ederek, sırtını dayadığı terör örgütüne hedef gösterdi. Onlar şantajla çöktükleri yuvarlak masalarda kendilerine verilen vaatlerden aldıkları güçle küstahça saldırıya geçiyor olabilirler. Ancak buradan PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlerine ve onların sözcülerine bir kez daha seslenmek istiyorum. Sizin bu çabalarınız, bizim nezdimizde hiçbir karşılık bulamayacaktır. Sizinle mücadelemiz, aynı kararlılıkla sürecektir. Sizin kirli oyunlarınızı Allah'ın izniyle bir bir bozacağız. Hiçbirimiz sizden korkmuyoruz. O alçak tehditlerinizle bizi yıldıramazsınız." ifadelerini kullandı.

"ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütlerine yönelik "Başaramayacaksınız" sözlerini anımsatan Altun, "Terörist başını özgürleştirme, onun heykelini dikme ve bölücülük hevesleriniz kursağınızda kalacak. Güvendiğiniz o yuvarlak masalar, yaptığınız planlar, millet iradesiyle yerle yeksan olacak. Uçsuz bucaksız yalanlarınız, sistematik dezenformasyonlarınız, kara propagandalarınız, elinizde patlayacak. Sizin ne Cumhurbaşkanı'mızı ne onun dava arkadaşlarını ne de bu büyük milleti sindirmeye gücünüz yetmez. Sırtınızı yasladığınız teröristleri nasıl inlerine gömüyorsak, yalanlarınıza, manipülasyonlarınıza, kara propagandalarınıza da asla geçit vermeyeceğiz. Yalanlara tevessül etmekten vazgeçmediğiniz müddetçe, karşınızda doğruyu, hakikati, bizi bulmaya devam edeceksiniz." dedi.