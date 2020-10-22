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  3. 22 Ekim 2020 21:11

İlkokul koronavirüs şoku! 13 öğrenci karantinaya alındı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bulunan bir ilkokul öğrencisinde koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle 13 öğrenci karantinaya alındı.

İlkokul koronavirüs şoku! 13 öğrenci karantinaya alındı
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Edinilen bilgiye göre, Kadirli Dadaloğlu İlkokulunda bulunan bir öğrencinin önce annesinde korona virüs tespit edilince çocuğuna yapılan testi de pozitif çıktı.

Korona testi pozitif çıkan öğrencinin 13 sınıf arkadaşı filyasyon çalışmaları kapsamında tedbir amaçlı karantinaya alındı. Karantinaya alınan öğrencilere de Korona virüs testi yapılacağı öğrenildi.

ilkokul , korona , koronavirüs
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