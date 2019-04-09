İmamoğlu'ndna Erdoğan'a: ''Bu kardeşiyle hizmet etmek zorunda''

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'de yaptığı açıklamada, "Ben hizmet için kaçanı kovalarım. Göreceksiniz Cumhurbaşkanı da beni öyle bir isteyecek ki. Bu kardeşiyle bu kente hizmet etmek zorunda." ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ünü ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Biz devlete, kurumlarına güvendik. Her şey belli mi belli, oylar sayıldı mı sayıldı. Bizilerinin başka sıkıntısı olabilir bu beni ilgilendirmez. Biz bu şehre hizmet etmeye geldik. Kimse kimsenin vatanseverliğini ölçmeye kalkmasın. Başka çabalara gerek yok. Kapı kapı gezip İnsanları tedirgin etmeyin." dedi.

"ANKARA İLE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ OLACAK"

Konuşmasında Akgün'ü tebrik eden İmamoğlu, "Seçmen, sandıkta bir mesaj verdi. Seçmen dedi ki, "Bu şehre hizmet et.Ama senin söylediklerini duyduk, hizmet ederken 16 milyon insanı bir bütün kabul ederek hizmet et." İstanbul'a hizmet edeceğime söz veriyorum. Ankara ile ilişkilerimiz çok iyi olacak. Hizmet için kaçanı ben kovalarım." diye konuştu.

Vatandaşlar arasından herhangi bir ayrım yapmayacaklarını söyleyen İmamoğlu, "Bu şehirde beraber çalışmaya ve beraber üretmeye varım. Göreceksiniz bu kardeşiniz İstanbul'un 39 belediye başkanını aynı şekilde karşılayacak. Hiç kimseyi birbirinden ayırmayacak, herkesi kucaklayacak. Efendim AKP'liymiş, MHP'liymiş, CHP'liymiş hiç birisini birbirinden ayırmadan İstanbul'a hizmet edeceğime hepinizin huzurunda söz veriyorum." dedi.

"BU SÜREÇ BİTECEK"

İmamoğlu, devam eden oy sayım işlemleerine ilişkin ise, "Bu karakterimden asla ödün vermeyeceğim göreceksiniz. İnşallah hayırlısıyla bu süreç bitecek. Önümüze bakacağız; vatanımız için, şehrimiz için çalışacağız." ifadelerini kullandı.