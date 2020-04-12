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  3. 12 Nisan 2020 15:43

İngiltere Başbakanı Johnson taburcu oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

İngiltere Başbakanı Johnson taburcu oldu
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Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hastaneden taburcu edildi.

Başbakanlık sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Johnson'ın, doktorların tavsiyesi doğrultusunda bir süre çalışmayacağı belirtildi.

Johnson'ın, başkent Londra'ya yaklaşık 65 kilometre mesafedeki Chequers kır evinde istirahat edeceği ifade edildi.

NİŞANLISINDAN İLK MESAJ: ÇOK KARANLIK ZAMANLAR YAŞADIK

Taburcu olan Johson'ın ardından nişanlısı Carrie Symonds sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Symonds sosyal medya hesabından, “Geçen hafta çok karanlık zamanlar yaşadık” açıklamasını yaptı. Öte yandan Symonds koronavirüs salgınıyla mücadeleye karşı canla başla mücadele eden NHS çalışanlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

5 NİSAN'DA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

O tarihten beri kendisini izole eden 55 yaşındaki Johson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor" demişti.

Johnson, durumu düzelmeyince 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmıştı.

 

AA

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