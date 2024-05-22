  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. ''Borsada oynuyorum'' diyenlere Bakan Şimşek'ten mesaj var

''Borsada oynuyorum'' diyenlere Bakan Şimşek'ten mesaj var

''Borsada oynuyorum'' diyenlere Bakan Şimşek'ten mesaj var
Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşlara borsa konusunda uyarıda bulunarak, ''Vatandaşımız 'Borsada oynuyorum.' diyor, burası bir oyun alanı değil. Bilgiye dayalı, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararlar vermemiz lazım.'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Finansal Okuryazarlık Platformu Lansmanı"nda konuştu.

"ENFLASYON SENE SONUNDA 30'LU RAKAMA İNECEK"

Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Bakan Şimşek, mayıs ayında enflasyonun yükselmeye devam edeceğini ancak sene sonunda 30'lu rakamlara ineceğini söyledi.

"Enflasyonu tek haneye indirme programımız başarılı bir şekilde devam ediyor." diyen Şimşek, enflasyonun yıllık bazda mayıs ayında zirveye ulaşacağını da belirtti.

VATANDAŞLARA UYARI: BORSA BİR OYUN ALANI DEĞİL

"Vatandaşımız 'Borsada oynuyorum.' diyor, burası bir oyun alanı değil aslında." ifadesini kullanan Bakan Şimşek şöyle devam etti:

"Burası yatırım yapılan bir alan. Hisse senedi aldığınız zaman şirketi satın almış oluyorsunuz tamamını değil tabii. Burası bir oyun alanı değil. O nedenle bilgiye dayalı, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararlar vermemiz lazım. Borsada hesabınız yoksa, kriptoya bulaşmadıysanız da verdiğiniz kararlar alternatifi olan kararlardır."

Rekora doymayan Borsa İstanbul güne böyle başladıRekora doymayan Borsa İstanbul güne böyle başladıGüncel

 

Etiketler hazine ve maliye bakanı mehmet şimşek borsa oyun Yatırım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyanın en güzel köyü seçilmişti: Türkiye'nin el değmemiş köyü, tarihe meydan okuyor Dünyanın en güzel köyü seçilmişti: Türkiye'nin el değmemiş köyü, tarihe meydan okuyor İstanbul'da gece yarısı silahlar konuştu: 4 polis 1 bekçi yaralı İstanbul'da gece yarısı silahlar konuştu: 4 polis 1 bekçi yaralı 1999’dan sonra sigortalı olanlara 5 yıl erken emeklilik umudu 1999’dan sonra sigortalı olanlara 5 yıl erken emeklilik umudu TBMM'de Kobani kavgası; Öcalan iddiası olay oldu TBMM'de Kobani kavgası; Öcalan iddiası olay oldu Velilere müjde: Özel okul ücretleri için iade kararı Velilere müjde: Özel okul ücretleri için iade kararı İran yalanladı: ''Kaza yerini Akıncı değil biz bulduk'' İran yalanladı: ''Kaza yerini Akıncı değil biz bulduk'' THY'nin 91 yıllık hikayesini anlatan ilk uçağın heykeli yapıldı THY'nin 91 yıllık hikayesini anlatan ilk uçağın heykeli yapıldı Ev sahibiyle tartışan kiracı evi havaya uçurdu Ev sahibiyle tartışan kiracı evi havaya uçurdu Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor, yerine bu geliyor Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor, yerine bu geliyor Meclis'te Gökçek krizi: ''Sen trol çocuğusun'' Meclis'te Gökçek krizi: ''Sen trol çocuğusun''