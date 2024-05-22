''Borsada oynuyorum'' diyenlere Bakan Şimşek'ten mesaj var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşlara borsa konusunda uyarıda bulunarak, ''Vatandaşımız 'Borsada oynuyorum.' diyor, burası bir oyun alanı değil. Bilgiye dayalı, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararlar vermemiz lazım.'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Finansal Okuryazarlık Platformu Lansmanı"nda konuştu.

"ENFLASYON SENE SONUNDA 30'LU RAKAMA İNECEK"

Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Bakan Şimşek, mayıs ayında enflasyonun yükselmeye devam edeceğini ancak sene sonunda 30'lu rakamlara ineceğini söyledi.

"Enflasyonu tek haneye indirme programımız başarılı bir şekilde devam ediyor." diyen Şimşek, enflasyonun yıllık bazda mayıs ayında zirveye ulaşacağını da belirtti.

VATANDAŞLARA UYARI: BORSA BİR OYUN ALANI DEĞİL

"Vatandaşımız 'Borsada oynuyorum.' diyor, burası bir oyun alanı değil aslında." ifadesini kullanan Bakan Şimşek şöyle devam etti:

"Burası yatırım yapılan bir alan. Hisse senedi aldığınız zaman şirketi satın almış oluyorsunuz tamamını değil tabii. Burası bir oyun alanı değil. O nedenle bilgiye dayalı, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararlar vermemiz lazım. Borsada hesabınız yoksa, kriptoya bulaşmadıysanız da verdiğiniz kararlar alternatifi olan kararlardır."