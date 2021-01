IPSOS yeni koronavirüs aşısı anket sonuçlarını açıkladı

Ipsos, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşılarla ilgili görüşlerini sorduğu araştırmanın sonuçlarını aktardı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre 2021’e girerken aşı yaptırma eğiliminde yeniden bir yükseliş görüldü. 25-29 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 44'ü aşı olacağını belirtirken, aşı yaptırıp yaptırmayacağından emin olmadığını söyleyenlerin sayısı yüzde 32 olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 24'ü ise "Aşı yaptırmam" dedi.

18-22 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan araştırmada, aşı yaptırmayı düşünenlerin sayısı yüzde 38 olarak belirlenmişti.

Her 10 kişiden 4'ü aşı hazır olunca ilk 3 ay içinde yaptıracağını söylüyor

Katılımcılara aşı hazır olduktan ne kadar zaman sonra aşı yaptırmayı düşündükleri de soruldu.

atılımcıların yüzde 19'u hemen aşı olmayı düşündüğünü ifade etti. İlk üç ay içinde aşı olacağını söyleyenlerin oranı yüzde 41 iken, yüzde 23'ü ise ne zaman aşı yaptıracağı konusunda henüz bir fikir beyan edemeyeceğini söyledi. Kesin bir şekilde aşı olmayı reddedenlerin oranı yüzde 14'te kaldı.

'Yan etki yaşamayacağından emin olmak isteyen bir grup da var'

Ipsos, verilerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede velilerin uzaktan eğitim uygulamasına verdiği desteğe dair sonuçları da paylaştı.

"Salgın nedeni ile kısıtlamalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze sınav yapılmaması ve sömestr tatilinin bir hafta uzatılması kararını aldı. Bu da öğrencilerin yaklaşık olarak mart ayına kadar okullara dönmeyeceği anlamına geliyor" denen değerlendirmede, şunlar kaydedildi:

Her on veliden sekizi bu uygulamayı destekliyor. Her dört veliden sadece biri önümüzdeki 6 ay içinde çocuğunu okula gönderme fikrine sıcak bakıyor.

Eğitim yılının bitmesine de yaklaşık 6 ay kaldığını düşünürsek aslında çoğunluğun mevcut uygulamanın devam etmesini istediğini söyleyebiliriz.

Kısıtlamaların gevşemesinin bir yolu kısıtlamalar ile hastalığın yayılmasını kontrol altına almak iken bir diğer yolu da kitlesel aşı uygulaması ile toplumsal bağışıklık sağlamak.

2021’e girerken aşı yaptırma eğiliminde yeniden bir yükseliş gördük. Vatandaşların yüzde 44’ü aşı olacağını belirtiyor, bu oran önceki haftalarda yüzde 38’e kadar gerilemişti. Yan etki yaşamayacağından emin olmak isteyen bir grup da var, bunu bir yıl içinde aşı olurum diyenlerin oranının yüzde 50’yi aşmasından anlayabiliyoruz.

Ülkemiz bu anlamda Fransa ve Rusya ile benzer bir eğilim sergilerken Çin, Brezilya, İngiltere gibi bazı ülkelerde 'Aşı olurum' diyenlerin oranı yüzde 80’ler seviyesinde.

Şüphesiz ki aşı konusunda daha fazla bilgi edinme ihtiyacımız var. Bu konuda bir çok yorum, haber paylaşılıyor ancak bu haberlerin hepsinin aşı yanlısı olduğunu düşünürsek yanılırız, vatandaşların sadece yüzde 40’ı aşıyı teşvik eden haberler ile daha sık karşılaştığını ifade ediyor.

Yüzde 50’si ise ya daha fazla olumsuz haber ile karşılaştığını ya da olumlu-olumsuz haberlerin aynı oranda olduğunu belirtiyor. Bu da şu dönemde aşı konusunda daha yavaş yol alınmasına yol açıyor."