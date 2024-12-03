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Irak ve Suriye'de PKK'ya ağır darbe

Irak ve Suriye'de PKK'ya ağır darbe
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Suriye'nin kuzeyinde ise 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" denildi. 

SURİYE'NİN KUZEYİNDE 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB ayrıca, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirilidiğini açıkladı. 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi. 

 

Etiketler MSB PKK terörist hava harekatı
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