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  3. 28 Aralık 2017 18:43

İran'dan Türkiye hakkında küstah uyarı

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, güvenlik gerekçesiyle İran vatandaşlarını Türkiye'ye seyahat konusunda uyardı.

İran'dan Türkiye hakkında küstah uyarı
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İran'ın Ankara Büyükelçiliği, güvenlik gerekçesiyle İran vatandaşlarına gerekli olmadığı takdirde Türkiye'ye seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu

 İran'ın Ankara Büyükelçiliği, yeni yıl arifesinde Türkiye'deki güvenlik koşullarını gerekçe göstererek İran vatandaşlarından gerekli olmadığı takdirde Türkiye'ye seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

Büyükelçilik tarafından İran medyasına gönderilen bildiride, "Türkiye'deki olağanüstü halin devamı" ve "Türk güvenlik yetkililerinin uyarıları" gerekçe gösterilerek, yurttaşlardan Türkiye'ye "gereksiz seyahatlerden" kaçınılması istendi.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA ve bazı diğer haber ajansları tarafından aktarılan açıklamada, ayrıca İran yurttaşlarından Türkiye'deki kalabalık ortamlardan uzak durmaları talep edildi.

BEŞİKTAŞ ÖRNEĞİNE DEĞİNİLDİ

Başta Beşiktaş olmak üzere İstanbul'daki bazı ilçelerde güvenlik gerekçesiyle yılbaşı etkinliklerinin yasaklandığına değinilen açıklamada, Türk Polisi tarafından yapılan güvenlik uyarılarına da geniş yer verildi.

DHA

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