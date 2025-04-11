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İranlı kuryenin makatından uyuşturucu çıktı

İranlı kuryenin makatından uyuşturucu çıktı
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Kars’ta durdurulan yolcu otobüsündeki İranlı kuryenin makatından 105 gram metamfetamin çıktı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, savcılık koordinesinde kent merkezinde uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kurye şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda narkotik ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde İranlı kurye yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hareketler sergilen kurye götürüldüğü hastanede yapılan iç beden muayenesinde makatında cisim olduğu anlaşıldı. Kuryenin makatındaki 105,98 gram metamfetamin gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle çıkarıldı. Gözaltına alınarak emniyete getirilen kurye, çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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Etiketler KARS İran iranlı uyuşturucu makat
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