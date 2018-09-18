İş Bankası'nda ''4 üyeyi Erdoğan atasın'' önerisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği İş Bankası yönetimindeki CHP’li dört üyenin Cumhurbaşkanı tarafından atanması teklif ediliyor. “Atatürk hisseleri” olarak bilinen bankanın yüzde 28 hisselerini temsilen CHP tarafından atanan yönetim kurulu üyelerinin bundan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesinin en uygun yöntem olduğu ifade ediliyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, iktisatçılar ve tarihçiler; mevcut yapının İş Bankası’na zarar verdiğini vurgularken, yazar Abdullah Muradoğlu, “Atatürk Hisseleri”ni temsilen İş Bankası yönetiminde görev yapan dört üyenin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenip atanması gerektiğini belirtti.

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