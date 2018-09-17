Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak Kenan Evren benzetmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İş Bankası'ndaki CHP'nin yönetimindeki hisselerin Hazine'ye devredilmesine dair açıklamasına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, ''Sayın Erdoğan CHP'nin İş Bankası'ndan para almadığını söylemesi güzel bir olay. Daha önce Kenan Evren de aynı yolu denemişti Evren ve arkadaşları darbe sonrası Atatürk'ün hisselerini Hazine'ye devretmişlerdi. Erdoğan önce hukuki bir sürece baksın'' dedi.

Kılıçdaroğlu İş Bankası hisseleri için "Türkiye'yi silah arkadaşları ile beraber savunan Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetine herkesin saygı duyması lazım. Acaba onu alıp Türkiye Varlık Fonu'na mı devretmeyi düşünüyor ona bakmak lazım." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ayrıca İş Bankası'nda CHP'nin yönetiminde olan hisselerden sadece bağış yapıldığını belirterek, İş Bankası yönetimindeki CHP'li üyelerin bankacılık işlemlerine ve kararlarına karışmadığının da altını çizdi.

Erdoğan: ''CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri Hazine'ye geçmeli''

CHP ve İş Bankası'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Öte yandan yeni eğitim öğretim yılı için de bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ''Öğretmenlerimizin sorunları var parlamento açıldığında o konuyla ilgili yasal düzenlemeleri parlamentoya vereceğiz. Öğretmenler Günü onlara birer maaş ikramiye verilmesi bizim arzularımızdan bir tanesi." dedi.

UÇAN SARAY ELEŞTİRİSİ

Kılıçdaroğlu ayrıca, önce Katar'dan satın alındığı iddia edilen ancak Cumhurbaşkanlığı tarafından "satın alınmadı hediye edildi" açıklaması yapılan süper lüks uçak ile ilgili olarak da bir açıklama yaptı ve "Eğer onuru varsa o uçağı yarın sabah iade eder. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şeyhten hibe uçak alamaz. O Katar şeydi kim? Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı doğalgaz arayışını yapan şirketlerle ortak olan Katar şirketi.'' dedi.