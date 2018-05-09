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  3. 09 Mayıs 2018 17:40

İşçilerin üzerine yıldırım düştü !

Mardin'de bağda çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü.

İşçilerin üzerine yıldırım düştü !
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Mardin'in Artuklu ilçesinde bağda çalışan işçilerin üzerlerine yıldırımdüştü. Olayda, 1 işçi öldü, 2 işçi ise yaralandı.

 Artuklu ilçesi Akres mevkiindeki bir üzüm bağında çalışan Taha Albayrak (21) Sedat Ay (16) ve Ramazan Ay'ın (16) üzerine yıldırım düştü.

Bölgedeki diğer çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sedat Ay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralıının da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DHA

üzüm bağı , mardin , işçi , yıldırım
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