''Işığa bakamıyorum'' dedi hastanede can verdi

Kadıköy'de sahte içki satarak Güray Tan Mısır'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık Bayram Çomak'ın "olası kastla kasten öldürmek" suçundan, 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Mısır'ın iş arkadaşı Cemil Uzun, Güray Tan Mısır'ın sürekli olarak sanıktan alkollü içecek aldığını anlatarak, “Ölmeden önce beni aradı. 'Işığa bakamıyorum' dedi. Bir şey içip içmediğini sordum. İçmediğini söyledi. Sonra arkadaşlara haber verdim, hastaneye kaldırdılar” dedi.



Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Bayram Çomak ve avukatı katıldı. Hayatını kaybeden Güray Tan Mısır'ın annesi, ağabeyleri ve çok sayıda arkadaşı duruşmada hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından söz verilen tutuksuz sanık Çomak, ölen Güray Tan Mısır'ı tanıdığını, iyi bir arkadaşı olduğunu, ücreti karşılığında kendisine alkol sattığını, ölümünün kendi sattığı içkiden dolayı olmadığını savundu.

Güray Tan Mısır'ın duruşmaya katılan yakınları ise sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Duruşmada, tanık olarak dinlenen Mısır'ın iş arkadaşı Cemil Uzun, Güray Tan Mısır'ın sürekli olarak sanıktan alkollü içecek aldığını anlatarak, “Ölmeden önce beni aradı. 'Işığa bakamıyorum' dedi. Bir şey içip içmediğini sordum. İçmediğini söyledi. Sonra arkadaşlara haber verdim, hastaneye kaldırdılar” dedi.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, dövmecilik yapan Güray Tan Mısır'ın (45) rahatsızlanarak kaldırıldığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alkol zehirlenmesi şüphesi altında öldüğünün bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, Çomak'ın ölüme neden olduğu anlaşılan metanol içerir içkileri, Mısır'a olay tarihi öncesi sattığı belirtilen iddianamede, şüphelinin söz konusu menşei belirsiz ürünlerin ölüme neden olabileceğini bilebileceği, benzer pek çok ölüm vakasının basın ve internet ortamında duyurulduğu, bu nedenle Çomak'ın eylemini olası kastla gerçekleştirdiği ve Mısır'ın ölümüne neden olduğu vurgulandı.

Şüpheli Çomak'ın "olası kastla ölüme neden olmak" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.