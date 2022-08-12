İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı: ''Satmayın, alamazsınız!''

Para ve altın piyasaları uzman İslam Memiş yatırımcılara altın ve dolar konusunda kritik bir uyarıda bulundu. Altın ve dolar için yeni hedeflerini açıklayan İslam Memiş ilk kez böyle bir rakam verdi.

Altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisi devam ederken para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının 1600 TL'ye yükseleceği tarihi açıkladı.

Memiş, gram altını olanların satmaması gerektiğini söyledi. Memiş, "Gram altın 1450 lira olursa satmayın. Gram altın satılmaz. Yıl sonundaki öngörüm 1450 lira olacak. Altın herhangi bir şeye yatırım yapılacaksa satılır. Gelecek yıl 1600 lirayı görebilir. Fırsat Nisan ayıydı. Ağustos ayına şans ayı olarak değerlendiriyorum" dedi.

"DOLARI 17-18 SEVİYELERİNİ GÖRECEĞİZ"

Memiş ayrıca dolarla ilgili, "Amerika'daki enflasyon verisinin yüksek olması gerekiyor. Normal şartlarda yüzde 14 civarında. Mevsimsel etkinin tüm enflasyonlara etkisi olacaktır. Çekirdek enflasyon gibi gelişmelere bakmak lazım. FED'in şahin tondaki tutumu devam edecek. Dolar 17-18 lira aralığında yaz tatilini tamamlayan bir kur var. Bu seviyeleri hala beklemeye devam ediyorum Dolar endeksinde bir gerileme bekliyorum. Geri çekilmeler devam ederse 100 seviyesinin altında bir oran bekliyorum. Risk primi düşük olursa 17-18 seviyelerini göreceğiz. Ruble/ Dolar paritesi düşük kalmaya devam ediyor. Dolar kanadında işler daha karışık. Ruble'de toparlanma bekliyorum. Görüşmelerle beraber rubleyi düzeltebilir" ifadelerini kullandı.

"AVCUNUZU YALARSINIZ"

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş geçtiğimiz günlerde, "Emlak, döviz ve kiralar düşecekmiş! Bak sana ne diyeceğim?" başlıklı videosundaki yorumlarıyla gündem olmuştu.

Memiş o videosunda şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

Enflasyon rakamı açıklandı, peki piyasalar nasıl tepki verdi? Dolar alacaklar varmış, bir de 10 lira olacağına inananlar varmış. Enflasyon verisi yüzde 80 olmadı, ağırlıklı olarak yine yüksek geldi ama yüzde 80 olmadı. 17.99 oldu ama dolar 18 olmadı gibi bir enflasyon var karşımızda.

ABD'de 41 yılın, Avrupa'da 40 yılın zirvesinde. Enflasyon bilerek patlatıldı, siz zengin olun diye değil alım gücü azalsın diye. Merkez bankalarınca boşuna manipülasyon yapılmadı. Manipülasyonla insanları adeta soyan, soygun piyasası yapan düzen var karşımızda. Dünyanın birçok yerinde mesai saatleri düşüyor. İnsanlar ne güzel diyor. Ancak bu o kadar berbat bir şey ki, insanların işsiz kalması için robotların devreye girmesiyle alakalı bir sistemdir. Gelişmiş ülkelerde bu sistem devreye girdi. Türkiye de sinyal verdi.

Küresel piyasalarda 2022 soygun yılıdır diye hemen her gün her videomda papağan gibi tekrarladım. Ocak-mart döneminde, yılın 3 ayında, bıkmadan usanmadan, laflara göğüs gererek parite işlemini öğrettim, sepet yapmayı öğrettim. Türkiye'nin yüzde 99'u sepet yapmayı bilmiyordu. Risklerinizi dağıtın, soygun yılı olacak, ne yaparsan yap enstrümanını böl, dolayısıyla da bugünlerin haberini daha önceden sık sık ifade etmiştik.

2 grup var. Biri dolar 30-40 lira olacak diyor. Diğeri 10 lira olacak. Yahu siz akıllı insanlarsınız. Bugün ki ekonomik koşullarda nasıl dolar 10 lira olur? Buna nasıl inanırsınız! Buna inanmanız için enflasyonun 20 olması lazım. Kiranın 3 bin değil bin lira olması lazım. 10 Lira olacakmış. Beklersin. Boşuna bekleme. Dolar 30-40 lira olacakmış. Şovmen bunlar. Dolar yıl sonunda 21 olabilir.

Bugünkü teknik bu. Dolar bir yatırım aracı değil ödeme aracıdır. Euro/Sterlin değer kaybetmiş. Madem yatırım yapacaksın. Akıllı yere yap. Ben ve yol arkadaşlarım Borsa İstanbul'a girdik. Dövizden kat kat fazla kazandık. Biz dövizi yatırım aracı olarak görmedik. Gram altın şişti. Piyasayı manipüle ediyorlar. Bu fiyatlardan altın almayın. Gaza gelip satmayın. Buradaki detay miktar üzerinden gitmek