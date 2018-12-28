2019 hac kura sonuçları açıklandı !

Milyonlarca hacı adayının merakla beklediği 2019 hac kuraları çekildi ve sonuçlar açıklandı. Kuraya, kayıt yenileme ve ön kayıt yaptıran toplam 2 milyon 213 bin 835 kişi katıldı. Tüm illerin hac kura sonuçları saat 22.00’dan itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden sorgulanmaya başladı.

Milyonlarca hacı adayının ilgilendiren 2019 hac kura sonuçları için heyecan sona erdi ve kura sonuçları ilan edildi. Bugün 15.00'te başlayan hac kuralarının ardından ismi çıkan adaylar, sonuçları beklemeye başlamıştı. Hac kuralarının sonuçları 22.00'da https://www.hac.gov.tr/ adresinden ilan edildi. İşte, 2019 hac kuraları sonuç sorgulama sayfası.

Bugün 15.00'te başlayan hac kuralarının sonuçları 22.00'da https://www.hac.gov.tr/ adresinden ilan edildi. Ayrıca kuraya giren hacı adaylarının telefonuna sms gönderildi. Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.

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KESİN KAYITLAR NE ZAMAN?

Kurada ‘Kesin Kayıt Hakkı’ elde edenler, 02-11 Ocak 2019 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

İSMİ ÇIKMAYANLAR İÇİN İKİNCİ ŞANS OCAK AYINDA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gerçekleştireceği kura çekilişinin ardından hacı adayları, ikinci bir şans için kesin kayıt sonuçlarını bekleyecek. Kesin kayıt sürecinde işlemlerini tamamlamayanların yerine yedek adaylar değerlerlendirilecek. Bu sürecin ocak ayında başlaması bekleniyor.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE ÖNCELİK

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2019 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.