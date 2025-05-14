İsmail Küçükkaya: ''Erdoğan talimat verdi, MİT Müsteşarı Kalın, Öcalan'la görüştü!''

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararını açıklamasının ardından MİT Müsteşarı İbrahim Kalın'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştüğü öne sürüldü.

Gazete İsmail Küçükkaya Halk TV’deki canlı yayında MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştüğünü iddia etti.

Küçükkaya, “Ama yanlışsa da düzeltme imkanı bulabilirim. İbrahim Kalın görüşmüş efendim, Öcalan'la. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla MİT Başkanı İmralı'ya gidip görüşmüş” dedi.

Küçükkaya, şunları söyledi:

"Peki bu süreç nasıl işleyecek? Bu süreçte tabii Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çok çok önemli bir misyon ve katkısı oldu. İbrahim Kalın'ın koordinasyonunda hani edindiğimiz bilgiler doğru ise. Yani kaynaklarımız bizi yanıltmıyor ise.

Ama yanlışsa da düzeltme imkanı bulabilirim. İbrahim Kalın görüşmüş efendim, Öcalan'la. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla MİT Başkanı İmralı'ya gidip görüşmüş.

Ama bu bilgi teyide muhtaç olabilir. Temkinli yaklaşın. Ama bu temkinli yaklaşmanız gereken bir haber olsa da aslında gerçek şudur.

Bu süreçte tabii arka planda bir takım görüşmeler olmuş. Mesela İlnur Çevik, uzun bir zaman Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de danışmanlık yapmış bir isimdir. O da arka kapıda neler görüşüldüğünü falan yazmış ama onları hep böyle teyit etmeye çalışıyoruz efendim. Teyit ettikçe doğru bilgileri, eksiksiz bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Yani mutlak doğru olanları ayrı söylüyoruz. Ama temkinli yaklaşmanız gerekenleri, üzerinde çalıştıklarımızı da böyle paranteze alarak sizleri temkinli yaklaşmaya davet ediyoruz. "