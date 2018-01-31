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  3. 31 Ocak 2018 12:34

İsmailağa Cemaati liderinin çok konuşulacak görüntüleri

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun çekilen bu görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

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İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun çekilen görüntüleri çok konuşulacak. Görüntülerde, tarikatın müritlerinin "türbe" ziyareti yapar gibi Ustaosmanoğlu'nu ziyaret ettiği görülüyor.

Çavuşbaşı'ndan canlı yayın yapan kişinin, "Şu anda binlerce bayan geldi, görüş yaptı. Şimdi erkekler görüş yapıyor. Sultanımızın sağlığı yerinde olduğu sürece öğle namazına peşine görüş oluyor" dediği görülüyor.

Camın arkasında duran Mahmut Ustaosmanoğlu'nu müritleri ziyaret ederken, görüntülerde seslenen başka birinin ise sık sık, "Maşallah diyoruz, Kuran'dan ayetler okuyoruz. İsteklerimizi, dualarımızı kalbimizden geçirerek devam ediyoruz" dediği görülüyor. Aynı kişinin, ziyaretçilerden Nazar ayetleri ve Fatiha okunmasını istediği de görülürken, "Sultanımıza bakarak devam ediyoruz, bekleme yapmıyoruz. Başka şeylerle ilgilenmeyin. Faydalanabildiğiniz kadar faydalanın" ifadeleri de kullanılıyor.

Mahmut Ustaosmanoğlu , ismailağa cemaati
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