  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Mayıs 2019 20:20

Isparta'da FETÖ soruşturması: 8 tutuklama

Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Isparta'da FETÖ soruşturması: 8 tutuklama
A+ A-

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  gözaltına alınan zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece  tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle olmak üzere 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, dijital  materyaller, belge, dokümanlar ve sahte kimlikler ile 3 adet 1 dolar ve 21 bin  460 liraya el konulduğu öğrenildi.

FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan daha önce haklarında adli işlem yapılan,  KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen, farklı adli makamlarca halen arananların  Isparta'da "özel eğitimve öğretim kursu" adı altında kayıt dışı veya sahte  kimlik kullanarak apartman dairelerinde özel ders verdikleri, bir özel eğitim  kurumunun odak haline geldiği tespit edilmişti.

Örgütsel dayanışma içinde oldukları ve birlikte hareket ettikleri öne  sürülen gruba yönelik 22 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına  alınmıştı.

AA

fetö , tutuklama , ısparta
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM