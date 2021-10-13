İşsizlik maaşına rekor başvuru

Koronavirüs salgını sürecinde üst üste erteleme kararları alınan işten çıkarma yasaklarının sona ermesiyle işsizlik maaşına başvurular tavan yaptı.

30 Haziran sonrası sona eren işten çıkarma yasağının ardından 3 ayda 518 bin kişi işsizlik maaşına başvurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tartışmalara neden olan işsizlik verilerine karşılık İŞKUR'un açıkladığı işsizlik maaşı başvuruları son 3 ayda büyük bir dalgaya işaret ediyor.

Eylül ayı istatistiklerine göre, yasakların kalkmasının ardından temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemde 518 bin kişi işsizlik maaşı için başvuruda bulundu.



Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre; TÜİK verileri işsizliğin ağustosta yüzde 12.1 ile yerinde saydığını gösterirken, İŞKUR'un yayımladığı işsizlik sigortası verilerine göre ise 2002 yılı ile 2021 Haziran sonunu kapsayan dönemde 14.8 milyon kişi işsizlik maaşı için başvuruda bulundu.

Yasakların kalkmasının ardından geçen 3 aylık dönemi de kapsayan eylül sonu verilerine göre, bu sayı toplam 15.3 milyonu aştı.

Bu veriler 3 ayda işsizlik maaşı için 518 bin başvurunun yapıldığını ve en az bu kadar çalışanın daha işten atıldığını ortaya koyarken, ağır şartlar nedeniyle başvuruların bir kısmı kabul edilerek maaş ödemelerine geçiş yapıldı.