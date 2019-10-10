İstanbul, Ankara ve İzmir Başsavcılığı'ndan ''Barış Pınarı'' açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirmekte olduğu 'Barış Pınarı Harekatı' üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve güvenliğini hedef alan, bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte kişi ya da kişiler tarafından suç oluşturan eylemlere yönelik Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca inceleme ve tespitler yapılmakta olup, yasal gereğine tevessül edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

İZMİR



Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından basın açıklaması yapıldı. Harekat üzerinden sosyal medyada terör propagandası yapanlara yönelik yasal işlem başlatıldığının ifade edildiği açıklamada, "Ulusal güvenliğin gereği olarak güney sınırımızdaki terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı yapılmıştır. Güvenlik güçlerimizce başlatılan harekat dolayısıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör örgütü propagandası niteliğinde sosyal medya veya diğer basın yayın yolları ile paylaşımda bulunanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasal işlem başlatılmıştır" denildi.



ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye’de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan “Barış Pınarı Harekatı” ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan paylaşımları ve bir kısım haber sitelerindeki yayınları yapanlar hakkında terör örgütü propagandası yapma, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama, suçu ve suçluyu övme suçlarından resen soruşturma başlattı.