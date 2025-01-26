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İstanbul Arkeoloji Müzesi ziyarete kapatıldı

İstanbul Arkeoloji Müzesi ziyarete kapatıldı
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İstanbul Arkeoloji Müzesi, tadilat ve düzenleme çalışmaları nedeniyle bugün ziyarete kapalı olacak.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yapılacak düzenleme çalışmalarına ilişkin olarak, 'İstanbul Arkeoloji Müzeleri Klasik Bina 3'üncü Etap, Çinili Köşk, Eski Şark Eserleri ve Çukurbostan Restorasyonu' kapsamında, müzede yapılacak olan tadilat ve düzenleme çalışmaları nedeniyle 26 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Arkeoloji Müzesi 1 gün süreyle ziyarete kapalı olacaktır" denildi. 

DHA

Etiketler istanbul arkeoloji müzesi ziyaret
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