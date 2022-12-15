İstanbul ayakta, yandaş medya uyuyor!

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi liderlerinin oluşturduğu "altılı masa" genel başkanları İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasağa tepki göstermek için İstanbul Saraçhane'de buluşurken haber kanalları başını kuma gömdü ve İstanbul'u da muhalefeti de görmezden gelmeyi seçti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararı üzerine CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi liderlerinin oluşturduğu ‘altılı masa‘ Saraçhane’de toplandı.

Burada kalabalığa karşı konuşmalar yapılırken haber kanalları görmezden geldi, farklı konulara eğildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. Ceza istinafta kesinleşir Yargıtay da onarsa İmamoğlu işlemler için cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

İmamoğlu, karardan önce İstanbulluları dün Saraçhane’ye davet etmişti. Çağrı büyük karşılık bulmuştu.



Aynı çağrı bugün için de gelmiş, İmamoğlu, altılı masa liderlerini de davet etmişti. Çağrı üzerine dünden daha kalabalık bir kitle, saatler öncesinden alandaki yerini aldı.

Muhalefetteki siyasi partiler, Saraçhane’de bir araya gelirken, iktidara yakın haber kanalları bunu görmedi, farklı konulara değindi.

İmamoğlu sahneye çıkarken bazı kanallar ve yayınları şöyleydi:

A haber: Uyuşturucu operasyonları hakkında haber verdi.

CNN Türk’te Dünya Kupası konuşuluyordu.

Haber Global, TV100 ve Ülke TV rutin haberlere eğildi.

Habertürk, Saraçhane’deki toplantıyı ara ara verdi.

NTV ve TGRT Haber’de İngiltere’deki hemşire grevi konuşuldu.

TRT Haber: Konut projelerinin ‘önemi’ ve ‘avantajları’ anlatıldı.

Öte yandan Halk TV, Flaş TV, KRT ve TELE 1 gibi kanallar toplantıyı canlı yayınladı.