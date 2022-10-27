İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle gemi trafiği iki yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda Aşiyan ile İstinye arasındaki görüş mesafesinin yarım milin altında olduğu rapor edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan bildirimde, saat 04.35 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi. Öte yandan, İstanbul Boğazı ve çevresinde yer yer sis yoğunluğu görülüyor. AA