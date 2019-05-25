İstanbul Boğazı'ndan böyle geçtiler !

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı Denizkurdu-2019'da görevlerini tamamlayan Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 131 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen Cumhuriyeti tarihinin en büyük tatbikatında görevini bitiren, TCG Bandırma korveti ile TCG Mızrak, TCG Atak ve TCG Kılıç hücumbotları, üs komutanlıklarına dönmek üzere Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.

Gemiler, Beşiktaş'ta Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ne bahriye geleneği "çimariva" selamında bulundu.

Gemiler daha sonra Marmara Denizi'ne açıldı.