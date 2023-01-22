İstanbul Havalimanı metrosu açıldı: 1 ay boyunca ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Yeni Meydan'da düzenlenen Kağıthane – İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Kağıthane İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na uzanan 8 istasyonlu metro hattının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Günde 800 bin yolcu ağırlayacak. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşım sağlanacak. Metro hattımızı İstanbulumuzun bir an önce hizmetine sunmak için aynı anda 10 tünel delme makinesi kullandık.

Yerli ve milli mühendislik başarılarıyla gurur verici bir eserin ülkemize kazandırılması hikayesidir. TRT'mizin belgeselleştirdiği bu hikayeyi akşam izleyebilirsiniz. Bugün metromuzu hizmete veriyoruz. Hizmete aldığımız metro hattımızı Kağıthane'de Mahmutbey metrosu ile entegre ediyoruz. Bu hattı Zincirlikuyu'yla da birleştireceğiz. Metroda çalışacak yerli tasarım ve üretim araçları da yine yerli batarya ile görev yapacak. Türkiye bu proje ile metro hattı inşaasındaki gücünü tüm dünyaya ispatlamıştır. Aynı şekilde İstanbul Havalimanı'ndan başlayıp Arnavutköy'den Halkalı'ya inecek metro hattındaki çalışmalarımız da süratle devam ediyor. Kazlıçeşme-Sirkeci, Altunizade-Bosna Bulvarı hatlarındaki çalışmalarımız da sürüyor. Tüm bunlar tamamlandığında raylı sistemler hattını 380 kilometrenin üzerine çıkarmış olacağız.

Çoğunluğu yine bakanlığımız tarafından yürütülen İstanbul, dünyada en fazla raylı sistemler yapılan şehirler arasında ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da 10 ayrı sürücüsüz metro hattı bulunuyor.

Ülkemizde siyaset yapan birilerinin İstanbul'da bulunan altyapıdan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var. Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla da bir şey beklemiyoruz. Bunlar Türkiye'yi de İstanbul'u da bilmiyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı turist gibi yaşıyorlar.

Biz onlara rağmen İstanbul'un trafik sonunu raylı sistemlerle çözüyoruz.

Bu şehri hak ettiği seviyeye çıkarmak için gece gündüz çalıştık. Her sıkıntısına çözüm aradık. Hangi belediyenin kimde olduğuna bakmadan eserleri birer birer hayata geçirdik.

Hükümetlerimiz döneminde önemli projelerin merkezine İstanbul'u yerleştirdik. Ulaşımdan, tarıma tüm alanlarda yatırımalar yaptık. Önümüze çıkan sorunları aşarak yolumuza devam ettik. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla şehrin geleceğini inşa edecek projeler yürüttük.

KANAL İSTANBUL MESAJI

Dünyanın turizm, ulaşım, finans, kültür, sanat, spor merkezi olmak yolunda hızla ilerleyen İstanbul için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Kanal İstanbul projesini er ya da geç ülkemize kazandıracağız. Boğaz'ın yükü hafifleyecek, İstanbul'un değeri yükselecek. Eğer biz bunlara kulak vermiş olsaydık, metrosuz, yolsuz, şehirsiz bir İstanbul olacaktı.

Suyu 110km'den dağları delerek İstanbul'a getirdik. Çöpleri kaldırdık mı? Kaldırdık. Ümrani çöplüğündeki patlamayı hatırlayın. 39 vatandaşımız orada öldü. Bütün bunlarla beraber her ne yaptıysak İstanbul'u çirkin binalara hapsetmek isteyenlere rağmen yaptık. Kanal İstanbul'u da inşallah bu bakışla hayata geçireceğiz.

1 AY ÜCRETSİZ OLACAK

Her dönem ülkemiz içinden birileri de bu senaryolara gönüllü bir şekilde ya da farkında olmadan alet edilmiştir. İstanbul Havalimanı Metrosu bir ay süreyle ücretsiz olacak.