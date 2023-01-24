İstanbul Havalimanı metrosuna ''Kanal İstanbul'' haritası

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunun Kağıthane istasyonunun girişinde yer alan İstanbul haritasında iktidarın çılgın projesi Kanal İstanbul detayı dikkat çekti.

İstanbul Havalimanı ile Kağıthane arasında hizmet verecek metro hattı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Erdoğan, metro hattının bir ay boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.

İlk etabı 34 kilometre uzunluğunda olan metro hattı Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)- Arnavutköy ilçelerinden geçiyor. Metro hattında toplam 9 istasyon bulunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hattın günlük 800 bin yolcuya hizmet vereceğini duyurdu.

KANAL İSTANBUL DETAYI

Metro hattının Kağıthane Kaymakamlığı önündeki Kağıthane istasyonunda dikkat çekici bir detay yer aldı. İstasyon girişine konulan İstanbul haritasında, yıllardır bilim insanları ve kamuoyu tarafından kente getireceği ağır yük ve kent ekolojisine vereceği zarar nedeniyle tepki çeken Kanal İstanbul projesinin yer aldığı görüldü.

Hattın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "asrın projesi" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul'un er geç yapılacağını söylemişti.

Erdoğan şunları kaydetmişti:

"Kanal İstanbul projesini er ya da geç ülkemize kazandıracağız. Eğer biz bunlara kulak vermiş olsaydık, metrosuz, yolsuz, şehirsiz bir İstanbul olacaktı. İnşallah Kanal İstanbul projesiyle şehrimize yeni bir soluk borusu daha açarak hem Boğaz’ın yükünü hafifleteceğiz. Şimdiden altyapısını oluşturmaya başladığımız bu projeyi er -geç ülkemize kazandırmakta kararlıyız."

İstanbul Havalimanı ile Kağıthane arasında hizmet verecek olan metro hattı bugün seferlerine başladı. Bir ay boyunca ücretsiz olacak hatta seferler 20 dakikada bir yapılacak. Kağıthane’den havalimanına gidiş süresi 24 dakika olarak belirlenirken Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin en hızlı metro hattı olacağı belirtildi.