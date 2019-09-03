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  3. 03 Eylül 2019 08:51

İstanbul için kritik uyarı ! Kuvvetli rüzgar geliyor

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, bugün İstanbul ve çevresinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Saatte 60 kilometre hıza kadar çıkması beklenen rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

İstanbul için kritik uyarı ! Kuvvetli rüzgar geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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