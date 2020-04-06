SON DAKİKA
KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 649'A YÜKSELDİ !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Nisan 2020 23:51

İstanbul için yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı !

İstanbul'da koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler getirildi. Gece yarısından itibaren geçerli olacak olan tedbirlerde Marketlerin 09.00-20.00 saatleri arasında hizmet verebileceği ve taksilerin 2'den fazla yolcu taşıyamayacağı kuralları yer aldı.

İstanbul için yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla, İstanbul'da gece yarısından itibaren taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamayacak. Marketler ise 09.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla, gece yarısından itibaren taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamayacak.

Sözcü'nün haberine göre; gece yarısından sonra İstanbul’da geçerli olacak tedbirler şöyle:

Covid-19 izolasyon veya tedavi sürecinde karantina tedbirlerini ihlal edenlere idari para cezası uygulanacak, ısrarcı olunması halinde kolluk kuvvetlerince karantinaya alınacak.

Marketler gece yarısından itibaren 09.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kamu veya özel sağlık kuruluşlarında görev yapan tüm personellerin 24 saat üzerinden çalışmasına izin verilecek.

Pazar yerlerinde mevcut tedbirlere ek önlemler getirildi.

Sözcü

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
istanbul , tedbir
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM