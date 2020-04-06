İstanbul için yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı !

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla, İstanbul'da gece yarısından itibaren taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamayacak. Marketler ise 09.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla, gece yarısından itibaren taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamayacak.

Sözcü'nün haberine göre; gece yarısından sonra İstanbul’da geçerli olacak tedbirler şöyle:

Covid-19 izolasyon veya tedavi sürecinde karantina tedbirlerini ihlal edenlere idari para cezası uygulanacak, ısrarcı olunması halinde kolluk kuvvetlerince karantinaya alınacak.

Marketler gece yarısından itibaren 09.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kamu veya özel sağlık kuruluşlarında görev yapan tüm personellerin 24 saat üzerinden çalışmasına izin verilecek.

Pazar yerlerinde mevcut tedbirlere ek önlemler getirildi.