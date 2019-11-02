İstanbul Kitap Fuarı başlıyor

Bu yıl 38’incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bugün kapılarını kitapseverlere açıyor. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuara yurtiçinden ve yurtdışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı bekleniyor.

Fuarda, 9 gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleri ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacak.

ULUSLARARASI YAYINCILAR TÜYAP’TA

Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Setzer ve Genel Sekreteri Jose Borghino, fuarın açılış töreni ardından aynı gün “Yayıncılık Sektörüne Global Bir Bakış” başlıklı söyleşide yayıncılarla buluşacak.

Uluslararası etkinlikler ayağında yarın Susanne Lux, “Bağımsız Kitabevlerini Sürdürülebilir Kılmak: Almanya Örneği”; Frank Kühne “Eğitim Sistemine Okuma Kültürünü Yerleştirmede Kitapların Rolü” başlıklı panellerde bilgi ve deneyimlerini aktaracak.



Fuarın ilk dört günü açık olacak Uluslararası Salon’a bu yıl ABD, Almanya, Avusturya, Çin Halk Cumhuriyeti, Dubai, Kore, Gürcistan, İngiltere, İran İslam Cumhuriyeti, İspanya, İtalya, Japonya, Katar, Makedonya, Meksika, Romanya, Rusya, Ürdün ve Yunanistan’dan yayıncılar katılacak.

Geçen yıl ilki düzenlenen “İllüstratör-Yayıncı Buluşması” etkinliği bu yıl da illüstratörlerin doğrudan yayıncılara ulaşmasına ve yayıncıların da yeni illüstratörlerle buluşmasına olanak sağlayacak.

YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜL TÖRENİ 7 KASIM’DA

Yayıncılık alanında bağımsız çalışanların buluşacağı etkinlikte ise grafiker, editör, dizgici ve çevirmen gibi sektörün bileşenleri bir araya gelecek.

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 1995 yılından beri yayıncılık alanında ifade ve yayınlama özgürlüğünü güçlendirmek adına düzenlenen ödül töreni 7 Kasım’da TÜYAP’ta gerçekleştirilecek.

38’inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı programı kapsamında bugün Kuzey Makedonya Kültür Merkezi tarafından düzenlenen etkinliklerde Balkan edebiyatı konuşulacak.

Ayrıca Türk edebiyatçılara ABD, Ukrayna ve Yunanistan’dan gelen yazar ve şairlerin eşlik edeceği etkinlikler de fuar süresince kitapseverlerle buluşacak.

Fuar, çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmalarından oluşan etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Giriş ücreti 10 lira olarak belirlenen ve web sitesi üzerinden online olarak bilet alınabilen fuara, öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engelliler ücretsiz giriş yapabilecek. ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Etkinlik, 10 Kasım’da, saat 19.00’da sona erecek.

İMZA GÜNLERİ

Bugün

İbrahim Varlı - Tekin Yayınevi / 13:00

Barış İnce - Can Çocuk Yayınları / 11:30

Hamide Yiğit - Tekin Yayınevi / 13:00

Yarın

Haydar Ergülen - Kırmızı Kedi Yayınevi / 14:00

Yekta Kopan - Can Yayınları / 16:15

Şükrü Erbaş - Kırmızı Kedi Yayınevi / 13:00

Seray Şahiner - Everest Yayınları / 15:00

Doğu Yücel - Can Yayınları / 14:00

Diğer Günler

İbrahim Kaboğlu - Tekin Yayınevi / 12:00 / 09.11.2019

Sevin Okyay - On8 12:00 / 09.11.2019

İhsan Eliaçık - Tekin Yayınevi / 13:00 / 10.11.2019

Ercan Kesal - İletişim Yayınları / 15:00 / 10.11.2019

Ataol Behramoğlu - Tekin Yayınevi / 13:00 / 10.11.2019

Esra Kahraman - Ayrıntı Yayınları / 14:00 / 08.11.2019

Feyza Hepçilingirler - Kırmızı Kedi Yayınevi / 10:00 / 05.11.2019

Timur Soykan - Kırmızı Kedi Yayınevi / 14:00 / 09.11.2019

Murat Murathanoğlu - Mundi / 15:15 / 10.11.2019

Murathan Mungan - Metis Yayınları / 15:00 / 09.11.2019