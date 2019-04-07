İstanbul Maratonu'na ilgisizlik damga vurdu

Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu’nda hem erkekler hem de kadınlarda Kenyalı atletler şampiyonluğa ulaştı. Erkeklerde Benard Negno 59 dakika 56 saniyeyle birinci olurken, kadınlarda Ruth Chepngetich, 1 saat 5 dakika 30 saniyeyle parkur rekoru kırarak ipi göğüsledi. Ruth, parkur rekoru kırarken, İBB Spor A.Ş. yönetiminin madalya töreni ve etkinlik alanındaki 'şeref tribünü'nü iptal etmesi, hem sporseverler, hem de sponsor firmalar arasında huzursuzluk yarattı.

Oldukça sönük geçen madalya törenine İBB'nin henüz devir teslimi yapmayan Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yine mazbataya kadar İBB Başkanvekilliği görevini sürdüren Göksel Gümüşdağ katılmadı. İBB'yi Genel Sekreter Hayri Baraçlı ve Spor A.Ş. Genel Müdürü AbdülhalimAksu temsil etti. Spor A.Ş. yöneticilerinin CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim yarışını kazanması nedeniyle moral bozukulğu içinde olduğu görüldü. Ayrıca törene ilçe belediye başkanlarının gelmemesi de dikkat çekti.

Tribün yerine perde önü!

İstanbul Yarı Maratonu, İBB'nin el değiştirmesi nedeniyle AKP'li yönetim tarafından boynu bükük bırakılırken, şeref tribünü platformunun iptal edilmesi atletizmseverlerce üzüntü ile karşılandı. Ayrıca dereceye giren ve rekor kıran atletleere verilen kupaların sıradan görüntüsü de İstanbul gibi bir marka adına düzenlenen yarışa yakışmayacak kalitedeydi. Madalya tören alanı ise çok sönük kaldı. Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Ekrem İmamoğlu Başkanın yarışın ödül törerine gelebileceği ihtimali, Spor A.Ş.'yi AKP'nin arka bahçesi haline getirenlerce iptal edildi" dendi.

İşte dereceler!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu’nda şampiyonlar belli oldu. Erkeklerde Kenyalı Benard Negno 59 dakika 56 saniyelik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı. Kadınlarda da şampiyon yine bir başka Kenyalı atlet oldu. Ruth Chepngetich, 1 saat 5 dakika 30 saniyelik derecesiyle kadınlarda şampiyonluğa ulaşırken, bu süre aynı zamanda kadınlarda parkur rekoru olarak da dikkat çekti. Erkeklerde ikinciliği 59 dakika 58 saniyelik derecesiyle Ethiyopyalı Abayneh Degu, üçüncülüğü ise 1 saat 1 saniyelik derecesiyle Kenyalı Hillary Kipchumba elde etti. Kadınlarda ikinciliği 1 saat 6 dakika 33 saniyeyle Kenyalı Dorcas Tuitoek, üçüncülüğü ise 1 saat 6 dakika 45 saniyelik derecesiyle Ethiyopyalı Helen Tola elde etti.

Ali Kaya 6., Aras Kaya 12. oldu

Yarı maratonda yarışan Türk atletlerin de dereceleri merak konusuydu. Kenya asıllı Türk atlet Ali Kaya, 1 saat 58 saniyelik derecesiyle yarışmayı 6. sırada tamamladı. Bir diğer Kenya asıllı Türk atlet Aras Kaya ise 1 saat 2 dakika 21 saniyelik derecesiyle 12. oldu. Türk kadınlar kategorisinde Yasemin Can ilk sırada yer alırken, Fadime Çelik ikinci, Fatma Arik ise üçüncü olarak tamamladı.