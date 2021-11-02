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İstanbul merkezli 4 ilde 21 zanlı gözaltında

İstanbul merkezli 4 ilde 21 zanlı gözaltında

IŞİD ve Heyet Tahrir El-Şam (HTŞ) gibi terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla para transferleri yaptıkları iddia edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyonlarda, 17 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren, dini istismar eden IŞİD ve HTŞ gibi terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla para transferleri yaptıkları iddia edilen 21 şüpheli hakkında 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etme" suçu kapsamında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da 12 ilçe ile Adana, Batman ve Şanlıurfa'da olmak üzere toplam 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca dosya kapsamında yer alan diğer 28 şüphelinin ifadeleri ise peyderpey olmak üzere alınacak. 

 

Etiketler ışid deaş terör terörist operasyon gözaltı
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